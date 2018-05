Sonae paga dividendo de 4,2 cêntimos a partir de 30 de Maio

A empresa co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério vai pagar a remuneração accionista referente ao exercício de 2017 a partir do próximo dia 30 de Maio.

A assembleia-geral da Sonae aprovou esta quinta-feira, 10 de Maio, que o pagamento do dividendo proposto pelo conselho de administração seja pago aos accionistas a partir do próximo dia 30 de Maio, segundo um comunicado enviado pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Na nota enviada ao regulador, a cotada co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério refere ainda que as acções da Sonae vão descontar o dividendo ilíquido de 4,2 cêntimos no dia 28 de Maio - ou seja, deixam de conferir direito ao dividendo a partir desse dia.

"As acções serão transaccionadas sem direito a dividendo a partir do segundo dia útil anterior ao dia de pagamento, inclusive", lê-se no comunicado. Desta forma, os investidores que queiram beneficiar desta remuneração accionista terão de adquirir títulos accionistas da Sonae até ao dia 25 de Maio.