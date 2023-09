“Temos praticado uma política de dividendos até considerável”, diz CEO da SIBS

A SIBS mais do que duplicou o montante de dividendos entregue aos acionistas – duas dezenas de bancos, sendo a Caixa Geral de Depósitos e o BCP os maiores acionistas com mais de 21,5% do capital cada. No ano passado, entregou 22 milhões de euros relativos aos lucros de 2021, que se situaram em 44,3 milhões de euros (com a ajuda da venda da Via Verde nesse ano).





