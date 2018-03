Alphavalue sobe avaliação do BCP para 0,31 euros

Miguel Baltazar

O Alphavalue melhorou a avaliação do BCP em 24%, passando o preço-alvo do banco de 0,25 euros para 0,31 euros. A recomendação também melhorou de "vender" para "comprar", de acordo com a informação disponibilizada pela Bloomberg.A nova avaliação confere às acções do banco liderado por Nuno Amado (na foto) um potencial de subida de 8,73% face à cotação de fecho dos títulos na última sessão (0,2851 euros).O Negócios não teve acesso à nota de análise, pelo que não é possível revelar quais as razões que levaram este banco de investimento a melhorar a avaliação do BCP.

Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.