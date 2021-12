Analistas baixam recomendação da Nos e sobem Jerónimo Martins

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Roshan Ranjit, analista do Deutsche Bank, baixou a recomendação para as ações da Nos, de "comprar" para "manter". O preço-alvo foi definido nos quatro euros, ainda assim acima da generalidade das recomendações da cotada, com o preço-alvo médio a situar-se nos 3,72 euros.No início do mês, a Nos já tinha visto a recomendação das suas ações cair, pelo JP Morgan. Neste momento, ...