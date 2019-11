As avaliações do Bankinter para 5 cotadas do PSI-20

"Iniciamos a cobertura do BCP com uma recomendação de ‘comprar’ e um price target de 0,27 euros", refere o Bankinter na primeira nota divulgada para o BCP. O analista João Pisco refere que "os novos estímulos monetários do BCE penalizam a margem financeira do BCP e são um obstáculo ao seu regresso à normalidade". Mesmo assim, o banco espera "um crescimento robusto do resultado líquido, impulsionado pela redução das imparidades".

Além da expectativa de recuperação de resultados, o Bankinter nota que o valor de mercado do BCP "representa menos de 50% do seu valor contabilístico, o nível mais baixo entre os seus comparáveis", adiantando que "vemos potencial de valorização face ao preço atual, apesar da deterioração do contexto do setor".

Apesar do otimismo para a evolução da cotação, o Bankinter reconhece que os objetivos do plano estratégico poderão ser mais difíceis de alcançar. "O BCP tem como objetivo alcançar um ROE de 10% em 2021 (5,7% no primeiro semestre de 2019) e pagar um dividendo correspondente a 40% dos lucros. Tendo em conta esta deterioração das perspetivas sobre o setor, nomeadamente ao nível das taxas de juro (Euribor), parece-nos difícil que estes objetivos sejam alcançados dentro do horizonte considerado", explica o "research". Assim, "não descartamos que o banco se veja obrigado a rever o seu plano estratégico para 2021".