Os analistas continuam a identificar valor nas cotadas portuguesas. Num momento de grande instabilidade no mercado, os especialistas estão a privilegiar a aposta em empresas focadas em Portugal e companhias que negoceiam em níveis atrativos.

Em 168 notas de investimento emitidas para as cotadas do índice PSI-20, cerca de 62% destas avaliações atribuem uma recomendação de compra às empresas, 30% vão no sentido de "manter" os títulos em carteira e só 7,7% mandam vender. Sonae, Semapa, Sonae Capital e Corticeira Amorim são as quatro empresas com as melhores recomendações na bolsa portuguesa. Segundo os dados da Bloomberg recolhidos pelo Negócios, estas empresas apenas têm recomendações de "comprar". O mesmo acontece com a Ibersol, mas esta empresa apenas é acompanhada por dois bancos de investimento.