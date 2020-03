Barclays sobe recomendação da Nos e atribui potencial de subida de 25%

O Barclays elevou a recomendação das ações da Nos, de underweight para equal-weight, avança a Bloomberg.





O banco de investimento britânico avançou com um preço-alvo de 3,80 euros para as ações da operadora liderada por Miguel Almeida, o que incorpora um potencial de subida de 25% face à última cotação de fecho. O preço-alvo anterior era de 4,50 euros.





As ações da Nos chegaram a subir mais de 5% em reação e este research, mas estão agora a acompanhar a tendência negativa do mercado, seguindo com uma subida bem mais contida de 0,59% para 3,07 euros.