BiG inicia cobertura da REN com preço-alvo de 2,83 euros

Numa nota de "research" em que inicia a cobertura dos títulos da REN, o Banco de Investimento Global (BiG) atribui uma recomendação de "acumular" às acções da empresa liderada por Rodrigo Costa e um preço-alvo de 2,83 euros, um valor que confere um potencial de valorização de 6,63% face à cotação actual das acções da empresa que negoceiam nos 2,654 euros.



Esta casa de investimento considera que a REN está agora bem posicionada para tirar partido das aquisições da Electrogas e da Portgás, duas empresas que providenciam à cotada um "muito necessário crescimento". Até porque nota que as principais actividades da cotada centram-se na transmissão e transporte de gás no mercado português, cuja rede (tal como se verifica na de electricidade) atingiram já um ponto de "relativa maturidade", o que tolhe capacidade para crescer.





O BiG sustenta ainda que o horizonte de subida dos juros no âmbito da normalização da política monetária do Banco Central Europeu representa "um dos principais factores de risco para a REN", embora acredite que a cotada está "bem preparada" para esse novo quadro.





Outro factor constrangedor para a REN está relacionado com a decisão do Tribunal Constitucional, que é esperada este ano, sobre a legalidade da contribuição extraordinária para o sector energético (CESE). Desde a sua imposição, este imposto representou um fardo de quase 40% para a REN, refere o BiG.