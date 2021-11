BNP Paribas corta recomendação da Jerónimo após ações superarem os 20 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os analistas do Exane BNP Paribas cortaram a recomendação para as ações da Jerónimo Martins, de "ouperform" para "neutral". Esta revisão em baixa surge depois da retalhista portuguesa ter negociado esta semana pela primeira vez acima de 20 euros, ultrapassando o "target" definido pelo banco francês para a companhia lusa.

A avaliação do banco francês para os títulos da dona do Pingo Doce subiu de 18,50 para 20 euros, segundo uma nota citada pela agência Bloomberg. A mexida no "target" surge depois da subida das ações da Jerónimo Martins para novos máximos.

Leia Também Grupo EDP sem energia leva bolsa a cair quase 1%

A companhia tocou um novo recorde esta terça-feira, ao fixar o valor das ações pela primeira vez na sua história em 20,03 euros, um preço que já fica acima da nova avaliação dos analistas para a empresa portuguesa.

As ações da Jerónimo Martins acumulam uma valorização próxima de 42% em 2021, animada pelos bons resultados apresentados pela empresa e pelas perspetivas de crescimento, sustentado na retoma da economia.

A escalada das ações deixou, porém, os títulos a negociarem acima dos preços-alvo apontados pelos bancos de investimento. O "target" médio de 18,54 euros para a Jerónimo Martins confere-lhe um potencial de descida de 5,3%