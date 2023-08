BNP Paribas revê em baixa expectativa de evolução do BCP em bolsa

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O BNP Paribas está mais pessimista em relação à evolução do BCP na bolsa de Lisboa. Os analistas do banco de investimento cortaram o preço-alvo para os títulos numa nota enviada aos clientes esta terça-feira, tendo ficado ainda assim acima do consenso. No mesmo dia, CaixaBank e JB Capital Markets reafirmaram as suas projeções em relação às ações do banco.



O preço-alvo ...