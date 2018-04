BPI sobe preço-alvo da Nos para 5,95 euros e melhora recomendação para “comprar”

O BPI subiu em 3% o preço-alvo atribuído às acções da Nos, de 5,75 para 5,95 euros, e melhorou a recomendação para "comprar". O novo target implica um potencial de valorização de 21% tendo em conta a cotação actual (4,916 euros).





Numa nota de análise divulgada esta quarta-feira, 11 de Abril, os analistas do BPI justificam a revisão em alta do target sobretudo com a evolução mais positiva da margem de cash flow operacional.