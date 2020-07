CaixaBank BPI aumenta preço-alvo do BCP em 27%, mas alerta para ambiente adverso

O CaixaBank BPI subiu o preço-alvo do BCP de 11 cêntimos para 14 cêntimos por ação, o que representa uma subida de 27%, mesmo que a recessão sem precedentes coloque em causa a qualidade dos ativos e a evolução dos ganhos, de acordo com a nota dos analistas do banco de investimento.



Apesar da alteração feita ao preço-alvo do banco liderado por Miguel Maya, os analistas do banco de investimento mantiveram a recomendação inalterada em "neutral". Este novo preço-alvo atribuído à empresa portuguesa dá-lhe um retorno potencial de 27%, tendo por base o valor do fecho da sessão de ontem.





para que as instituições tenham margem que sustente potenciais perdas operacionais, em 72 pontos base para os 11,9% estimados para este ano. O suporte a pequenas e médias empresas e a densidade dos riscos dos ativos são outras das razões para esta revisão em alta.A nota de análise realça também o facto de as moratórias atrasarem o impacto na qualidade dos ativos. De acordo com o Banco de Portugal , um total de 22% da carteira total de crédito dos bancos está abrangido pelas moratórias existentes que adiam o pagamento da prestação mensal.Dada a incerteza nos mercados, o CaixaBank BPI traçou dois cenários para a prestação do BCP, com um preço-alvo num intervalo entre 7 cêntimos e 20 cêntimos por ação, o que significa uma queda de 33% e uma subida de 88% relativa ao preço do último fecho da cotada portuguesa, respetivamente.Por esta altura, as ações do BCP caem 0,82% para os 10,91 cêntimos por ação, acompanhando a queda do setor da banca na Europa, que regista um dos piores desempenhos do dia, até ao momento. Foram negociadas 15,29 milhões de ações da empresa portuguesa, que compara com a média dos últimos seis meses de 66,57 milhões de ações transacionadas.O banco português tem seis notas de investimento a recomendar "comprar" as suas ações, seis a aconselhar "manter" e apenas uma a dizer que o melhor será "vender" o título. O preço-alvo médio de todas as casas de investimento está situado nos 16 cêntimos por ação, o que lhe confere um retorno potencial de 45,5%, face ao fecho de ontem.A 14 de maio deste ano, o BCO renovou os seus mínimos históricos ao cair para os 8,5 cêntimos por ação.