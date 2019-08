CaixaBank BPI dá potencial de 41% à Altri após baixar preço-alvo

O CaixaBank BPI reduziu o preço-alvo da Altri em 4%, de 8,05 euros para 7,70 euros, mas manteve a recomendação de "comprar" as ações, que tendo em conta a nova avaliação e a cotação atual apresentam um potencial de subida de 41%.





Numa nota de research de 6 de agosto, a que o Negócios teve acesso, os analistas Bruno Bessa e Jon Badiola assinalam que as ações acumulam uma queda de 20% desde os máximos atingidos em fevereiro.





"A Altri permanece como uma das melhores companhias do setor na execução dos resultados e a potencial recuperação nos preços da pasta será um ‘trigger relevante para a ação", referem os analistas do banco de investimento.





Os preços da pasta já desceram cerca de 17% este ano, mas o CaixaBank BPI acredita que a recuperação "pode estar aí ao virar da esquina". Os preços estão atualmente em 850 dólares por tonelada e o banco estima que neste mês de agosto possam descer até aos 800 dólares, para depois recuperarem até 885 dólares por tonelada no final do ano.





O CaixaBank BPI acrescenta que a Altri tem apresentado um desempenho superior às pares, com uma "sólida execução de resultados". Mas como a empresa "não está imune" ao momento do mercado, o banco cortou a previsão para o EBITDA de 2019 a 2022 em 7%, embora tenha mantido estáveis as estimativas para os volumes de venda.





As ações da Altri estão a subir 0,74% para 5,46 euros e em 2019 acumulam uma queda de 5,86%.





A Altri é co-liderada por Paulo Fernandes, que é o CEO da Cofina, empresa que controla o Jornal de Negócios

