Commerzbank é o mais otimista para a EDPR após subir preço-alvo para 19 euros

O Commerzbank elevou a avaliação das ações da EDP Renováveis em 12%, de 17 euros para 19 euros por ação, passando assim a ser o banco de investimento mais otimista para a cotada portuguesa.

A nova avaliação implica um potencial de valorização de 12% face à cotação das ações no fecho da sexta-feira (17 euros).

De acordo com a Bloomberg, o Commerzbank continua a recomendar comprar ações da empresa de energias verdes da EDP.

Com esta melhoria no preço-alvo, o banco de investimento alemão passou a ter a avaliação mais otimista para as ações da EDPR, ocupando o lugar do Mediobanca (preço-alvo de 18,70 euros).

Entre os 17 analistas que seguem a EDPR, 11 recomendam comprar, 5 manter e apenas um vender. Segundo a base de dados da Bloomberg, o preço-alvo médio é de 15,18 euros.

As ações da EDPR caem 0,47% para 16,92 euros. Este ano acumulam uma subida de mais de 60% e estão a negociar perto de máximos históricos.