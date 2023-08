Deutsche Bank sobe preço-alvo do BCP e mantém recomendação

O Deutsche Bank manteve a recomendação de "compra" para as ações do BCP mas elevou o preço-alvo de 0,30 para 0,35 euros, segundo uma nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso.



O novo "target" definido pelo banco alemão é ligeiramente acima do consenso dos 13 analistas que cobrem as ações do único banco português cotado em bolsa, que se situa em 0,34 euros.