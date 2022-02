Família EDP tomba em bolsa com maior pessimismo do Morgan Stanley

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A EDP e EDP Renováveis estão em queda livre na bolsa de Lisboa desde quinta-feira após a revisão em baixa dos preços-alvos de ambas as empresas por parte do Morgan Stanley. Após uma sessão no vermelho ontem no PSI-20 em que a casa-mãe e a eólica perderam 1,6% e 2,5% respetivamente, o dia está a ser ainda mais negativo para as duas cotadas mais valiosas do índice de referência nacional.O Morgan Stanley cortou ...