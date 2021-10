Galp bem preparada para beneficiar com recuperação do petróleo. Receitas podem subir mais de 30%

Os números reportados pela Galp Energia, no início desta semana, não impressionaram os investidores, com as ações a tombarem mais de 6,5% nestas quatro sessões. Apesar da correção, os analistas da Bloomberg antecipam uma forte recuperação das receitas este ano, à boleia da subida dos preços do petróleo, ao mesmo tempo que elogiam a estrutura financeira robusta da empresa.

Os títulos da Galp Energia descem 6,7% desde o início da semana, a reagirem aos números apresentados pela companhia esta segunda-feira, ainda antes da abertura dos mercados.

O lucro líquido da Galp Energia situou-se nos 161 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, um resultado que compara com os prejuízos de 23 milhões de euros no período homólogo. Apesar da melhoria nos resultados, o EBITDA e as receitas aquém das estimativas pressionaram as ações.

Para os analistas da Bloomberg, a empresa portuguesa apresenta, porém, uma estrutura financeira resiliente que lhe permitirá aproveitar a recuperação do petróleo. Numa nota publicada pela agência de notícias e assinada pelos analistas Salih Yilmaz e Darja Lema, os especialistas antecipam que o ambiente macroeconómico mais favorável deverá permitir um aumento superior a 30% das receitas, em 2021.

Os analistas argumentam que a redução prudente dos gastos de capital da empresa permitiu um alívio no balanço durante a crise do petróleo.

Em relação à revisão em alta das metas para este ano, os analistas escrevem que a subida das previsões para o EBITDA estão em linha com as estimativas dos especialistas. A empresa prevê atingir um EBITDA de 2,3 mil milhões de euros, o que representa uma subida líquida de 622 milhões de euros no quarto trimestre, acima do registado entre junho e setembro.





A expectativa é de que a recuperação gradual da procura por petróleo dê contributos positivos para os segmentos de produção e exploração.