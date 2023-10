Goldman baixa recomendação para a Galp mas sobe preço-alvo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num dia recheado de revisões de recomendações e/ou preços-alvo para cotadas do PSI - só a AlphaValue/Baader cortou o "target" para cinco empresas do índice nacional, incluindo quatro pesos pesados -, a Galp viu o Goldman Sachs baixar a recomendação para as ações da petrolí

...