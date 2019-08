As perspetivas para o futuro da Galp não se alteraram, mas a empresa não tem indicadores tão atrativos como as pares, aponta o Goldman Sachs, que recomenda aos investidores "vender" as ações.

O Goldman Sachs baixou a recomendação da Galp de "neutral" para "vender" e, após divulgado este veredicto, os títulos da petrolífera também se movem no sentido descendente: já chegaram a perder mais de 5%. A casa de investimento não prevê diferenças significativas nas perspetivas da Galp, mas muda a posição em relação à cotada ao comparar o desempenho com o das pares do setor.





"Baixamos a recomendação da Galp de neutral para vender com base na avaliação cara em relação ao setor" lê-se na nota de research emitida pelo Goldman Sachs, com data de 1 de agosto. O banco escreve que a petrolífera portuguesa estará a cotar com um prémio de 40% em relação às pares no que toca ao rácio de preço em relação aos resultados (PER).