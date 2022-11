Goldman Sachs revê em alta "target" e recomendação da Galp

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Goldman Sachs subiu a recomendação da Galp de "neutral" para "comprar". O gigante de Wall Street reviu ainda o "target" para 16 euros (contra 15 euros). Para os analistas, as ações da petrolífera têm uma oportunidade a curto prazo para reverter o baixo desempenho que têm registado em comparação com os seus pares do setor.