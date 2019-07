JB Capital Markets recomenda “comprar” Semapa e vê potencial de 66%

Os analistas da JB Capital Markets reviram em baixa o preço-alvo para as ações da Semapa, mas melhoraram a recomendação de "neutral" para "comprar".





Numa nota citada pela Bloomberg esta terça-feira, 23 de julho, a casa de investimento espanhola corta o "target" da fabricante portuguesa de pasta e papel de 24,50 euros para 20,80 euros. Tendo em conta a cotação atual, de 12,52 euros, o novo preço-alvo ainda tem implícito um potencial de valorização de 66%.





O Negócios não teve acesso a esta nota de research, pelo que não é possível explicar o que esteve na origem da melhoria da recomendação e descida do preço-alvo.





Segundo a agência de notícias, entre as casas de investimento que acompanham as ações da Semapa, o target médio é de 20,91 euros, com as avaliações a variarem entre 13,14 e 25,70 euros.





A papeleira tem quatro recomendações de "comprar" e uma de "manter".





Os títulos sobem 0,81% para 12,52 euros, depois de já terem valorizado um máximo de 1,61% para 12,62 euros. Desde o início do ano, caem 4,43%.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.