JB Capital Markets vê margem de subida de quase 30% na Galp

A casa de investimento espanhola JB Capital Markets iniciou a cobertura das ações da Galp Energia com a recomendação aos investidores de "comprar".

Os analistas fixaram um preço-alvo de 14 euros para as ações, atribuindo-lhes assim um potencial de subida de 28% face ao valor de fecho da última sessão (10,965 euros).

O Negócios não teve acesso à nota dos analistas, pelo que não é possível explicar os fundamentos da análise.

De acordo com os dados da Bloomberg, entre as casas de investimento que acompanham a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva, o preço-alvo médio atribuído às ações é de 13,31 euros, com as avaliações a variarem entre os 9 e os 17,80 euros.

A Galp valoriza 0,5% para 11,02 euros, encurtando para26% a desvalorização acumulada desde o início do ano.