JB Capital melhora avaliação do BPI em 10%

Miguel Baltazar



O JB Capital aumentou de 1,36 euros para 1,50 euros o preço-alvo do BPI, segundo a Bloomberg.A nova avaliação confere às acções do banco um potencial de valorização de 32% face à cotação de fecho da última sessão (1,134 euros).A recomendação também foi melhorada de "neutral" para "comprar", adianta a agência.O Negócios não teve acesso à nota de análise, pelo que não é possível revelar quais as razões que levaram este banco de investimento a melhorar a avaliação do BPI.A Bloomberg revela ainda que os analistas aumentaram, nos últimos três meses, a avaliação do BPI em 11%, com os preços-alvo a oscilarem entre 1,05 euros e 1,50 euros.