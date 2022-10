JB Capital recomenda "compra" das ações da Greenvolt e renovável escala perto de 8%

A JB Capital subiu a recomendação da renovável de "neutral" para "comprar". Quanto ao preço-alvo mantém-se nos 9,5 euros por ação, implicando um potencial de valorização de 26,5%. Com esta subida a Greenvolt entra assim "nas melhores do setor" de acordo com a casa de investimento.

JB Capital recomenda "compra" das ações da Greenvolt e renovável escala perto de 8%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: JB Capital recomenda "compra" das ações da Greenvolt e renovável escala perto de 8% O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar