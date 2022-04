JB Capital sobre preço-alvo da Jerónimo Martins. Vê potencial de valorização de 1,96%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os analistas da JB Capital Markets estão mais otimistas em relação aos títulos da dona do Pingo Doce. De acordo com uma nota de "research" citada pela Bloomberg, assinada pelo analista João Pinto, o preço-alvo foi aumentado dos 21 para 21,9 euros.

Face à cotação de fecho desta terça-feira, quando as ações da retalhista fecharam nos 21,48 euros, este preço-alvo reflete um potencial de valorização de 1,96%.

A recomendação deste analista não sofreu alterações, mantendo os títulos da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos em "neutral".



Dos analistas que seguem as ações da Jerónimo Martins,11 apontam para "comprar", 16 para "manter" e dois para "vender". O consenso dos analistas está nos 21,12 euros.

A Jerónimo Martins atingiu um máximo histórico na sessão desta segunda-feira, quando fechou nos 21,96 euros.

Na sessão desta terça-feira, as ações da Jerónimo Martins fecharam a desvalorizar 2,19% nos 21,48 euros.







Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.