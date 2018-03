Lucros da Altri terão aumentado 18% em 2017

O último trimestre do ano terá sido positivo para a Altri, segundo o CaixaBI, que prevê que os lucros no acumulado de 2017 tenham aumentado 18,2%.

A Altri terá fechado o ano passado com um resultado líquido de 92 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 18,2% face ao ano anterior, segundo as estimativas do CaixaBI.

A empresa co-liderada por Paulo Fernandes, presidente executivo da Cofina (que detém títulos como o Negócios e o Correio da Manhã), terá terminado o ano com receitas de 653,2 milhões de euros, um aumento de 6,5% face a 2016.

Já o EBITDA terá crescido 12,2% para 189,2 milhões de euros, levando a margem de EBITDA a aumentar para 29%.

"Os resultados do quarto trimestre deverão ser positivos e continuar a reflectir o actual ambiente benigno do mercado de pasta de papel, com a Altri a ter uma margem EBITDA perto de 30% no conjunto do ano", salientam os analistas Carlos Jesus e Artur Amaro numa nota a que o Negócios teve acesso.

A Altri apresenta os resultados referentes a 2017 no próximo dia 8 de Março.





