Bank of America alerta para chegada de um "outono cripto"

O mercado das criptomoedas pode estar a caminho de um "outono cripto", com os investidores a optarem por uma pausa técnica, alerta o Bank of America, no relatório publicado no final de fevereiro, intitulado "Digital Assets: In the Flow".Apesar de tudo, o banco de investimento norte-americano sublinha que este não será um "inverno cripto", um termo utilizado para fazer referência ao fenómeno em que a bitcoin perde 80% face ao valor máximo atingido, neste caso os 69 mil dólares, afetando todo o mercado."A subida das taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana e os acontecimentos macroeconómicos podem limitar a evolução do mercado das criptomoedas nos próximos seis meses", defende a equipa de analistas liderada por Alkesh Shah."A aceleração dos movimentos de câmbio da bitcoin e ethereum para moeda fiduciária aponta para um abrandamento do mercado, mas não se espera uma queda acentuada", acrescenta o banco do investimento.Para além das duas principais criptomoedas, o gigante de Wall Street alerta que na última semana de fevereiro, "as três principais stablecoins - Tether, USD Coin e Binance USD - viram o número de entradas dimunuir", apontando também para um abrandamento deste setor.As entradas da última semana fevereiro em stablecoins atingiram os 517 mil dólares, uma queda de 99% em relação à semana anterior, indicando assim "que os investidores podem estar a fazer uma pausa face ao mercado", explica o banco de investimento.Desde que a bitcoin atingiu o patamar histórico dos 69 mil dólares, em novembro, que não tem conseguido regressar a este período de alta, estando há pouco a cair 0,79% para 43.580.65 dólares, pelo que está há alguns meses em "bear market", uma tendência que se refletiu na cotação das restantes altcoins.Nas últimas 24 horas, a capitalização do mercado das criptomoedas sofreu uma queda de 0,86% para 1,92 biliões de dólares.