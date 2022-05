Resultados "encorajadores" da Sonae deixam analistas otimistas para o resto do ano

O grupo Sonae fechou as contas até março com um resultado líquido de 42 milhões de euros. Os analistas ficaram animados com estes resultados e estão otimistas face ao resto do ano.

Resultados "encorajadores" da Sonae deixam analistas otimistas para o resto do ano









