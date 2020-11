Société Générale baixa recomendação da Renováveis mas sobe preço-alvo

O Société Générale reviu em baixa a recomendação das ações da EDP Renováveis, de "comprar" para "manter", uma vez que o preço alvo da cotada de energias verdes do Grupo EDP, apesar de ter sido melhorado, já oferece um potencial de valorização reduzido.

Segundo a Bloomberg, o banco de investimento francês avalia cada ação da EDP Renováveis a 17 euros, o que se situa menos de 5% acima da última cotação da companhia liderado por Rui Teixeira. O anterior preço-alvo era de 16,15 euros e tinha sido fixado a 16 de setembro, quando tinha subido de 13,40 euros.

O corte na recomendação que foi efetuado pelo analista Jorge Alonso Suils surge depois da EDP Renováveis ter apresentado resultados na semana passada que foram bem recebidos pelo mercado. Os títulos atingiram um máximo histórico nos 17,56 euros a 14 de outubro.

Desde o início do ano a EDP Renováveis acumula um ganho de 51,6%, sendo de longe a cotada do PSI-20 com melhor desempenho.

Entre os 17 analistas que seguem a EDP Renováveis, 10 recomendam "comprar", seis manter e apenas um vender. O preço-alvo médio destas casas de investimento é de 15,59 euros por ação.

As ações da EDP Renováveis seguem esta manhã a descer 2,21% para 15,96 euros.