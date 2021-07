Societé Générale sobe preço alvo da Galp e recomenda comprar

A Société Générale elevou a recomendação para as ações da Galp de manter para comprar após a petrolífera ter reportado ontem lucros acima do esperado no primeiro semestre.O analista Raphael Dubois reviu também em alta o preço-alvo para as ações da cotada para 10,30 euros, o que confere um potencial de 21,7% face ao valor de fecho de segunda-feira.O "price target" médio para a Galp situa-se em 11,63 euros, o que atribui à empresa liderada por Andy Brown um potencial de valorização na ordem dos 37,5%.Numa "call" com analistas, o CEO da Galp indicou que as mudanças na passada sexta-feira no "board" da empresa, incluindo a comissão executiva, decorrem da "mudança de estratégia e também da forma de liderarmos a Galp.