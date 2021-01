Bitcoin atinge novo recorde acima dos 35 mil dólares

A criptomoeda dispara 6% para 35.842 dólares, superando assim o anterior recorde que atingiu a 3 de janeiro. A elevada volatilidade está também a ser uma marca deste arranque de ano, já que na segunda-feira a bitcoin tinha afundado 17%, o que representou a maior queda diária desde março do ano passado.

O novo disparo na cotação está a ser atribuído à estimativa fortemente otimista avançada ontem pelo JPMorgan, que antevê uma escalada da cotação da criptomoeda.

O banco de investimento norte-americano prevê que o atual "rally" da criptomoeda se prolongue e mais do que triplique o seu valor atual. De acordo com uma nota citada pela Bloomberg, o banco de investimento prevê uma escalada da bitcoin até aos 146 mil dólares, com a sua capitalização de mercado atual (575 mil milhões de dólares) a ir para além de 2,5 biliões de dólares.



Mas alertam que esta estimativa depende da volatilidade da moeda, que poderá surgir como uma alternativa ao ouro enquanto ativo de refúgio. "A diminuição do ouro como ativo alternativo implica grandes vantagens para a bitcoin a longo prazo", escrevem.







Mas há mais fatores a justificar o bom desempenho da bitcoin, nomeadamente o forte apetite dos investidores por ativos de risco devido à esperança de que a vacinação vai acabar com a pandemia em 2021.

Vijay Ayyar, da bolsa de criptomoedas Luno em Singapura, nota que as quedas diárias de 30 a 40% que se observaram em 2017 já não se repetem porque "o mercado está mais maduro, com compradores de maior dimensão".

Matt Long, diretor da corretora de criptomoedas OSL em Singapura, realça que a capacidade da bitcoin de recuperar rapidamente de movimentos de queda mostra que os investidores institucionais continuam em força no ativo e aproveitam os momentos de fraqueza para reforçar posições.

Segundo a Bloomberg, também há quem defenda que a alta da bitcoin está relacionada com o facto de a criptomoeda ser um bom ativo de cobertura contra a debilidade do dólar e risco de subida da inflação. Vários analistas também consideram que este rally das criptomoedas está a ser alimentado pelos investidores de retalho e fundos que seguem tendências, o que está a gerar uma bolha insustentável.