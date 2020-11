Bitcoin dispara mais de 100% este ano para perto dos 15 mil dólares

Desde os mínimos atingidos em março deste ano, naquele que foi o primeiro e maior impacto da atual pandemia nos mercados financeiros em todo o mundo, o preço da bitcoin valorizou mais de 282%, sendo que mantém esta tendência ascendente, de forma quase permanente, desde setembro.





, muitos analistas previram uma continuação deste "rally".





Contudo, o analista Simon Peters, da casa de investimento eToro, dizia à Bloomberg que "antes dos investidores estarem a apostar na próxima 'bull run', precisamos de ver a bitcoin acima de 12.000 dólares por um longo período de tempo". "Depois de essa tendência se afirmar, podemos olhar para o nível dos 14.000 dólares como a próxima meta", acrescenta. Entretanto, no espaço de poucas semanas, este valor já foi ultrapassado.



O preço da bitcoin está a valorizar 6,24% para os 14,889,25 dólares, tendo beneficiado com a volatilidade verificada nesta semana de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Assim, está a negociar em máximos desde janeiro de 2018, depois de ter atingido máximos históricos em dezembro do mês anterior, acima dos 19.000 dólares.Só este ano, a criptomoeda mais famosa do mundo acumula uma valorização de 107%, tendo assim mais do que duplicado o seu valor face ao final do ano passado.Numa semana em que todos os olhos estiveram centrados nos Estados Unidos, com uma das eleições presidenciais mais importantes da história do país, a moeda digital aproveitou para ganhar novo impulso: disparou mais de 9% nos últimos três dias.Quando ultrapassou o patamar dos 12.000 dólares