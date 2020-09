Desvalorização do dólar fez soar campainhas de alerta

Desde meados de março, o dólar caiu face às principais rivais no mercado cambial. O euro valoriza mais de 10% desde então, tendo chegado, no primeiro dia de setembro, a bater nos 1,2 dólares, o que não acontecia desde 2018. E os exemplos da desvalorização do dólar face a congéneres de economias desenvolvidas podiam continuar.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...