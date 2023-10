Iene bate em mínimos de outubro e "recupera em segundos". Quem foi a mão salvadora?

As autoridades japonesas não admitem se são responsáveis pela rápida recuperação da sua moeda, após ter batido na fasquia dos 150 ienes por dólar. Entretanto o "Mr.Iene" – como é conhecido o ex-vice-ministro das Finanças do arquipélago Eisuke Sakakibara - avisa que a divisa nipónica pode cair até mínimos de 1990.





Depois de esta terça-feira a moeda japonesa ter tocado nos 150,16 ienes por dólar, o nível mais baixo desde outubro do ano passado, a divisa recuperou numa "questão de segundos" para 147,73 ienes por dólar, de acordo com a Bloomberg. Especula-se que tenha sido devido a uma intervenção das autoridades japonesas no mercado cambial.





Entretanto, a moeda japonesa está agora na linha de água, face à nota verde, a valer 149,15 ienes por dólar. Esta quarta-feira, tanto o ministro das Finanças como o principal porta-voz do Governo e o banco central recusaram comentar se tinham intervindo ou não no mercado cambial.





No ano passado, o Banco do Japão interveio duas vezes no mercado cambial: quando a sua moeda passou a valer 146 ienes por dólar e quando negociou nos 152 ienes por dólar.



Além da possível intervenção da autoridade japonesa, há outras hipóteses que justificam esta rápida recuperação do iene na sessão de ontem, como uma possível reação rápida do mercado conjugada com a eficácia dos algoritmos.





Iene em risco de cair para mínimos de 1990





O iene tem sido pressionado sobretudo pelo desfasamento da política monetária acomodatícia do Banco do Japão – que teima em manter os juros diretores em mínimos – e a política "hawkish" de outros bancos centrais que conduzem moedas com forte presença no mercado cambial, como é o caso da Reserva Federal (Fed) norte-americana.





Para o ex-ministro japonês das Finanças Eisuke Sakakibara existe o risco de o iene cair para mínimos de 1990. "A expectativa do mercado é de que no final do ano a moeda nipónica negoceie entre 140 e 150 ienes por dólar, pelo que é bem possível que alcance este nível", defende "Mr. Iene" em entrevista à Bloomberg TV.





Se o iene cair além deste nível, "acho que o Banco do Japão ficará um pouco preocupado", acrescenta o atual professor na Universidade Aoyama Gakuin em Tóquio.