Rússia já é o terceiro país estrangeiro que mais usa moeda chinesa para pagamentos

A Rússia é agora o terceiro país fora da China continental a usar a moeda chinesa, o renminbi, para pagamentos internacionais. A informação, esta quinta-feira divulgada pelo sistema bancário de transferências internacionais SWIFT, pode sinalizar o impacto das sanções ocidentais no país.



Segundo a Reuters, a Rússia nunca tinha integrado a lista mensal do SWIFT antes de fevereiro, mês em que deu início à guerra na Ucrânia. À frente do país liderado por Vladimir Putin estão apenas Hong Kong e o Reino Unido.



Em julho, perto de 4% dos pagamento internacionais em renmenbi - fora da China continental - foram feitos pelos bancos e empresas russas, indica o SWIFT. Hong Kong mantém-se em primeiro lugar, com uma taxa de 73,8%, seguido pelo Reino Unido, com 6,4%.



De uma forma geral, afirma o sistema bancário, quando comparado ao mês anterior, os pagamentos em renminbi desceram 6,7% em julho.