Tesouro dos EUA inclui Suíça na lista de países manipuladores de moeda

O Governo norte-americano classificou a Suíça como um país que manipula a sua moeda através da adoção de medidas específicas para alterar a taxa de câmbio face ao dólar.

A acusação partiu do Tesouro dos EUA, que também incluiu o Vietname nesta lista negra. Além disso, atualizou ainda a lista de países suspeitos que vão ter uma monitorização mais apertada para concluir se estão a desvalorizar as suas moedas de forma propositada face ao dólar: Taiwan, Tailândia e Índia.

No que diz respeito à Suíça e Vietname, o Tesouro norte-americano considerou que manipularam o mercado cambial para impedirem um ajustamento da sua balança de pagamentos.

Para integrarem a "lista negra" neste relatório semi-anual do Tesouro dos EUA, um país terá de ter um excedente comercial de pelo menos 20 mil milhões de dólares com os EUA, uma intervenção no mercado que supere 2% do PIB e um excedente de conta corrente de pelo menos 2% do PIB.

Na lista de monitorização, para onde agora entraram três países, já estavam outros sete: China, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, Singapura e Malásia.

O relatório hoje publicado será o último da administração de Donald Trump e, ao contrário do que muitos suspeitavam, não agrava a classificação da China, que permanece na lista de vigilância. O Tesouro dos EUA apelou à segunda maior economia do mundo para melhorar a transparência da gestão da taxa de câmbio, sobretudo na relação entre o banco central e os bancos de capitais públicos do país.

A classificação de país "manipulador de moeda" não representa penalidades imediatas, mas pode gerar tensões comerciais.