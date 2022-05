Vinte anos depois, euro e dólar próximos da paridade

O mercado aponta para que este ano o euro atinja a paridade com o dólar, numa altura em que a Fed segue uma política monetária “falcão”, em contraciclo com a inação do BCE, e os investidores antecipam uma recessão na Zona Euro, em pleno cenário de guerra na Ucrânia.

