Avaliação bancária das casas volta a aumentar para novos máximos

A avaliação que os bancos fazem das casas voltou a aumentar em abril. O aumento foi de 7,3% para 1.256 euros por metro quadrado, o que corresponde ao valor mais elevado de sempre, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





O mesmo é dizer que uma casa de 100 metros quadrados está avaliada pelos bancos em 125,6 mil euros, tendo em consideração a média nacional.

Analisando os dados históricos do INE, que recuam até 2011, não há nenhum valor que se aproxime, nem um aumento homólogo tão expressivo como o registado em abril deste ano. Os valores da avaliação bancária têm vindo a aumentar consecutivamente. Em termos homólogos, os preços estão a subir desde fevereiro de 2015.





Por regiões, o Algarve continua a registar os valores mais elevado do país (1.658 euros), seguido de Lisboa (1.530 euros). Do lado oposto está o Centro (1.029 euros) e o Alentejo (1.052 euros).





A avaliação bancária é um instrumento determinante para quem quer comprar casa através de financiamento bancário. Isto porque é com base na avaliação dos bancos que são definidas as condições do empréstimo. Por regra, os bancos emprestam até 80% do valor da avaliação. O que significa que um imóvel que é avaliado em 100 mil euros só terá acesso a 80 mil euros de financiamento. E quanto menor for a percentagem de financiamento necessária melhores serão as condições disponíveis.



(Notícia atualizada com mais informação)