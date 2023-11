Avaliação bancária na habitação cai 5 euros em outubro

A avaliação bancária do metro quadrado na habitação desceu em termos mensais, mas continua a subir em termos anuais. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os bancos avaliaram, em outubro, o metro quadrado das casas num valor mediano de 1.536 euros - são menos cinco euros em relação a setembro, mas representam uma subida homóloga de 8,2%.O centro do país apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (0,7%) e a Madeiraa maior descida (-2,3%). Já em relação a outubro de 2022, foi nesta ilha que a avaliação mais subiu, registando um aumento de 19,6%. A menor variação a nível anual verificou-se no Algarve (6,1%).De acordo com o índice do valor mediano de avaliação bancária, em outubro de 2023, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação 37,3%, 32,4%, 11,5% e 10,4%, respetivamente, superiores à mediana do país.Já Alto Tâmega, Beiras e Serra da Estrela e Terras de Trás-os-Montes foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-49,9%, -49,0% e -48,5% respetivamente)Para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de outubro de 2023, foram consideradas 26.864 avaliações (17.428 apartamentos e 9.436 moradias), mais 4,9% que no mesmo período de 2022. Em comparação com o período anterior, realizaram-se mais 1.935 avaliações bancárias, o que corresponde a um acréscimo de 7,8%.