Avaliação bancária renova máximos de 2010

O valor médio da avaliação bancária avançou, em Março, para 1.167 euros. Trata-se de um novo máximo em quase oito anos, com o indicador a manter o ritmo de subida dos últimos meses.





O preço por metro quadrado que resulta da avaliação bancária, aquando da concessão de crédito para a compra de casa, subiu sete euros face a Fevereiro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor está a subir há um ano, a reflectir a maior abertura por parte da banca para financiar a compra de casa, bem como a recuperação do mercado imobiliário nacional.





Em termos de tipos de habitação, o valor médio de avaliação dos apartamentos aumentou cinco euros em Março, para 1.218 euros por metro quadrado, enquanto nas moradias verificou-se uma subida de oito euros, para 1.077 euros.





"A nível regional, as maiores subidas para o conjunto da habitação registaram-se na Região Autónoma dos Açores (2,5%) e no Norte (1,0%)", acrescenta o INE. Já as maiores descidas foram verificadas no Alentejo (-0,8%), na Região Autónoma da Madeira (-0,2%) e na Área Metropolitana de Lisboa (-0,1%).





Os bancos têm vindo a acelerar a concessão de novo crédito para a compra de casa. Apenas nos dois primeiros meses do ano, as instituições financeiras nacionais financiaram 1.310 milhões de euros para a aquisição de habitação, máximos de 2010.





E os bancos antecipam que este tipo de crédito continue a aumentar. A banca nacional prevê que o segundo trimestre do ano seja marcado por um aumento da procura de crédito por parte de empresas e particulares, de acordo com os cinco bancos consultados pelo Banco de Portugal, no âmbito do inquérito ao sector sobre o mercado de crédito.