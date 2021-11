Concessão de crédito para a casa acelera em setembro

Os bancos portugueses concederam 1.331 milhões de euros em crédito para a compra de casa, no mês de setembro. Este valor é superior ao montante financiado no mês anterior. No total, o crédito às famílias atingiu 1.995 milhões de euros, segundo os dados do Banco de Portugal divulgados esta quarta-feira.O valor financiado em novos créditos à habitação cresceu face aos 1.261 milhões de euros emprestados em agosto. É o sétimo mês em que as novas operações de crédito à habitação superam o patamar dos 1.200 milhões de euros, mantendo-se um forte dinamismo neste segmento.

Segundo o Banco de Portugal, a "taxa de juro destes empréstimos permaneceu em valores historicamente baixos, fixando-se, pelo terceiro mês consecutivo, em 0,8%".Em relação ao crédito ao consumo, segundo os dados do regulador foram emprestados 437 milhões de euros para esta finalidade de financiamento, mais 24 milhões de euros que o montante concedido em agosto.