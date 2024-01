Crédito ao consumo acelera para 673 milhões em novembro

número de contratos de crédito aumentou 6% em novembro face a outubro, com 149 mil contratos assinados face a 140 mil. Em termos de variação anual a subida foi superior, de 10,1%.



O maior aumento registou-se no segmento de cartões e descoberto, que acelerou 7,4% para 85.562 contratos, ao passo que o automóvel se reduziu em 0,3% para 16.087 contratos e o pessoal cresceu 5,7% para 42.299 contratos.





A concessão de crédito ao consumoem novembro face a outubro de 2023, mas caiu na finalidade pessoal, segundo dados publicados pelo Banco de Portugal esta segunda-feira.Os bancos concederam 673 milhões de euros em crédito nas três finalidades, um valor superior aos 659 milhões registados em outubro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado regista-se também uma subida de 64 milhões.A maior subida em termos de variação mensal foi registada nos cartões e descoberto que aumentou 8% para 124 milhões de euros, seguida pelo automóvel em que subiu 2,3% para 248 milhões de euros. No caso do crédito pessoal desceu 0,2% para 302 milhões.