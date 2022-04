Crédito ao consumo acelera para máximos de novembro

O ritmo de concessão de crédito ao consumo acelerou em fevereiro, com este tipo de financiamento a subir para o valor mais elevado desde novembro, suportado pelo crescimento registado pelo crédito pessoal.As novas operações de crédito ao consumo atingiram, em fevereiro, 624,3 milhões de euros, o valor mais elevado desde novembro passado, e o segundo mês em que este financiamento ultrapassou a barreira dos 600 milhões de euros desde a pandemia da covid-19.O montante financiado pelas instituições financeiras em Portugal aumentou 16,4% em fevereiro, face aos 536 milhões emprestados em janeiro, de acordo com os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o valor financiado registou um disparo de 61%.O crédito pessoal é o principal motor deste crescimento. No total foram emprestados 312,6 milhões de euros para esta finalidade, mais 20,3% que no primeiro mês do ano, de acordo com a informação do Banco de Portugal.Contas feitas, as novas operações de crédito pessoal foram responsáveis por metade do valor financiado em crédito ao consumo durante o mês de fevereiro.Já no segmento de crédito automóvel, o montante emprestado aumentou 14% para 214,3 milhões de euros, enquanto os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto captaram 97 milhões de euros, 8,5% acima do valor registado em janeiro.(Notícia atualizada)