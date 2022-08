Crédito ao consumo alivia em junho. Empréstimos para comprar carro mantêm força

99,96 milhões de euros.



O ritmo de concessão de crédito ao consumo desacelerou em junho, com este tipo de financiamento a fixar-se nos 653,4 milhões de euros devido à quebra nos cartões. Enquanto quase todos os segmentos aliviaram, os empréstimos para comprar carro foram a única exceção, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal.O montante financiado pelas instituições financeiras em Portugal, em junho, recuou 5,3% em junho, face aos 689,7milhões emprestados em maio. A quebra poderá estar relacionada com o forte crescimento que tinha sido registado no mês anterior, voltando agora o montante emprestado a níveis mais habituais. Em relação a junho do ano passado, o valor financiado continua a subir, tendo-se registado um crescimento de 14,5%.O crédito pessoal é o principal segmento do financiamento aos consumidores. No total foram emprestados 309,1 milhões de euros para esta finalidade em junho, abaixo do registado em maio, mas acima do período homólogo. Tanto a educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos como outros créditos pessoais sem finalidade específica caíram.As novas operações de crédito pessoal são, ainda assim, responsáveis por quase metade do valor financiado em crédito ao consumo. Já no caso dos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, o recuo foi de 10% paraNo segmento de crédito automóvel, o montante emprestado cedeu apenas 0,1% para 244 milhões de euros. A compra de novos carros foi a única finalidade em que houve um aumento mensal, de 13,9%, enquanto os usados também recuaram em junho.(Notícia atualizada às 11:40)