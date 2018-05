Crédito ao consumo atinge em Março segundo valor mais elevado de sempre

Os portugueses contraíram 659,3 milhões de euros em crédito ao consumo no mês de Março, o que representa o segundo valor mensal mais elevado de sempre.





Segundo os dados do Banco de Portugal, o anterior máximo tinha sido fixado em Novembro, nos 660,2 milhões de euros, sendo este mês geralmente forte devido às compras de Natal.





O valor em Março deste ano, impulsionado também pela Páscoa, corresponde a um crescimento de 10,5% face a Março de 2017.





Do total do crédito ao consumo concedido pelas financeiras em Março, a maior fatia corresponde a créditos pessoais, que não têm finalidade específica. Atingiram 299 milhões de euros, o que corresponde ao valor mais elevado de sempre e 14,5% acima do registado em Março do ano passado.





Já o crédito automóvel aumentou 9,6% para 363 milhões de euros, valor que também só é superado pelo registado em Novembro do ano passado.





Em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, o crédito concedido em Março totalizou 96,5 milhões de euros, mais 1,8% do que no mesmo mês do ano passado.





A manter-se o ritmo registado nos primeiros meses deste ano, 2018 caminha para um valor recorde na concessão de crédito ao consumo. No primeiro trimestre totalizou 1,8 mil milhões de euros, o que traduz um crescimento de 15,5% face ao mesmo período do ano passado.