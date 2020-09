Crédito ao consumo recupera e já supera os 500 milhões em julho

O crédito ao consumo em Portugal prosseguiu em julho a tendência de recuperação já registada nos últimos meses, com o valor contratado a regressar a níveis acima de 500 milhões de euros, embora ainda abaixo do período homólogo.

Os dados do Banco de Portugal mostram que em julho as famílias portuguesas contraíram 537 milhões de euros em crédito ao consumo, através da celebração de mais de 100 mil contratos.

Na variação contra junho o valor do crédito contratado subiu 27,8%, mas comparando com julho do ano passado a queda é de 22,1%.

Abril foi o pior mês para o crédito ao consumo, com a pandemia a baixar os valores para pouco mais de 200 milhões de euros. Em maio subiu para mais de 300 milhões e em junho superou os 400 milhões de euros. O valor de julho é o mais elevado desde março deste ano (553 milhões de euros), sendo que nos meses anteriores o crédito ao consumo superava dos 600 milhões de euros por mês.

Segundo os dados do Banco de Portugal, todos os segmentos recuperam face a junho mas continuam abaixo dos valores do mês mês do ano passado.

Em termos homólogos, o crédito pessoal baixou 40,8% para 181 milhões de euros, o crédito automóvel desceu 5,4% para 283 milhões de euros e os cartões de crédito desceram 13,6% para 74 milhões de euros.