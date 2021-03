Crédito às famílias renova máximos de 2015 em fevereiro

Leia Também Depósitos batem novo recorde. Engordam quase dois mil milhões em 2021 a taxa de crescimento dos empréstimos a particulares para habitação foi de 2,7%, o que reflete um aumento de 0,2 pontos percentuais face a janeiro.

O crédito concedido pelos bancos às famílias voltou a crescer em fevereiro. Segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal, o crédito renovou máximos de 2015, com os bancos a continuarem a aumentar o ritmo de financiamento destinado a particulares.A carteira total de crédito às famílias ascendia, no final de fevereiro, a 120,96 mil milhões de euros, um valor que compara com os 120,8 mil milhões fixados no final de janeiro, e representa um novo máximo de junho de 2015.Já no caso do crédito à habitação, o "stock" de crédito no balanço dos bancos superou os 95,5 mil milhões de euros, face aos 95,3 mil milhões de euros um mês antes. Ainda de acordo com os números divulgados pelo Banco de Portugal,No caso do crédito ao consumo, a evolução mensal foi negativa. O "stock" baixou de 19 mil milhões de euros, para 18,85 mil milhões de euros.À semelhança do que aconteceu com as famílias, também o financiamento às empresas aumentou. A carteira total de crédito destinada a sociedades não financeiras subiu de 73,5 para 74,2 mil milhões de euros, um subida anual de 11,2%.Segundo o Banco de Portugal os empréstimos às médias e às pequenas empresas justificam esta evolução positiva, com crescimentos anuais de 7,2% e 15%, respetivamente.