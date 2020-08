Custo do crédito a empresas sobe em junho, mas concessão dispara

A taxa de juro média do crédito concedido a empresas aumentou em junho pela primeira vez desde o início do ano. Os empréstimos às empresas dispararam quase 30% no primeiro semestre.

Custo do crédito a empresas sobe em junho, mas concessão dispara









