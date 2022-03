Financiamento para a compra de casa abranda para mínimos de quase um ano

As novas operações de crédito à habitação atingiram os 1.187 milhões de euros no arranque do ano. Trata-se do valor de financiamento mais baixo desde fevereiro do ano passado, revelam os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal.





Depois de 10 meses consecutivos a financiarem mais de 1.200 milhões de euros para a compra de casa, as novas operações de crédito ficaram abaixo desta fasquia pela primeira vez desde fevereiro de 2021, mês em que foram emprestados 999 milhões para a aquisição de habitação. Ainda assim, em termos homólogos, regista-se um crescimento de 22,6%, face aos 968 milhões de euros emprestados em igual período do ano passado.





Apesar da quebra registada face aos últimos meses, janeiro é habitualmente um mês marcado por menores operações de crédito, pelo que o movimento de descida acaba por ser normal. O crédito à habitação tem, de resto, sido uma das apostas do setor financeiro para aumentar a sua rentabilidade, num ambiente de juros zero.





No ano passado, em 2021 foram financiados 15.270 milhões de euros para a compra de habitação em Portugal, um valor que supera em 34% os 11.389 milhões emprestados em 2020 e é um novo máximo desde 2007, o ano que precedeu a crise financeira e em que as novas operações de crédito à habitação ultrapassaram os 19.630 milhões de euros.





Nas outras finalidades de crédito destinadas a particulares, os bancos emprestaram 369 milhões de euros em crédito para o consumo e outros 158 milhões para outros fins. Contas feitas, o setor emprestou, no primeiro mês do ano, 1.714 milhões de euros às famílias portuguesas.





As taxas de juro dos novos empréstimos para a compra de casa baixaram, em janeiro, para 0,81%, face aos 0,83% registados em dezembro. Já a taxa de juro média dos novos empréstimos ao consumo subiu de 7,39% para 7,75%, um movimento que o Banco de Portugal diz que "é consistente com a evolução habitualmente verificada nos meses de janeiro".



(Notícia atualizada)