Juros da casa agravam há quatro meses. Atingem 0,912% em julho

Os juros da casa aumentam há quatro meses consecutivos. A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,912% em julho, face a 0,858% no mês anterior, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). A prestação média subiu três euros, para 264 euros.

O agravamento tem sido causado pela evolução da Euribor - em linha com a subida das taxas de juro de referência pelo Banco Central Europeu (BCE) - e é ainda mais acentuado nos empréstimos recentes.

"A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,912% em julho, subindo 5,4 pontos base (p.p.) face a junho (0,858%)", revela o relatório do INE, sobre a média dos contratos que atinge assim o valor mais elevado desde novembro de 2020."Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 1,158% em junho para 1,289% em julho", aponta o INE.Considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação subiu três euros em julho, para 264 euros. Deste valor, 46 euros (17%) correspondem a pagamento de juros e 218 euros (83%) a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação aumentou 16 euros, para 425 euros.Olhando apenas para o financiamento para a aquisição de habitação - o mais relevante no conjunto do crédito à habitação -, a taxa de juro implícita para o total dos contratos avançou 5,4 pontos base para 0,928% em julho face ao mês anterior. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu 13,2 pontos base face ao mês anterior, fixando-se em 1,295%.(Notícia atualizadas às 11:20)